Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Londra'nın merkezindeki metro istasyonu yakınında yangın çıktı

Son dakika haberleri | Londra'nın merkezindeki metro istasyonu yakınında yangın çıktı

Güncel Haberler

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde Londra Köprüsü metro istasyonunun yakınında yangın çıktığı bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde Londra Köprüsü metro istasyonunun yakınında yangın çıktığı bildirildi.

Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB) tarafından yapılan açıklamada, başkentin merkezindeki London Bridge istasyonunun yakınında büyük bir yangının çıktığı, yaklaşık 70 itfaiyecinin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada yerel saatle sabah 09.20'de yangın bildirimini alan itfaiyenin, olay yeri yakınındaki London Bridge metro istasyonunu boşaltarak kullanıma kapattığı kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine ve olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

AA / Gökhan Kurtaran - Güncel

England Londra Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title