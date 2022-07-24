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Son dakika haberleri! Londra'nın güneydoğusunda yangın çıktı

AA - Harry Jay - Güncel
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Son dakika haberler... Londra genelinde itfaiyeciler yüksek sıcaklıktan ortaya çıkan bir dizi yangını kontrol etmeye çalışıyor.

Londra genelinde itfaiyeciler yüksek sıcaklıktan ortaya çıkan bir dizi yangını kontrol etmeye çalışıyor. Londra'nın güneydoğusundaki Thamesmead'deki yeşil alanda ve binaların üzerinden dumanlar yükseliyor.

Londra İtfaiyesi (LFB) Twitter'da yazdığı ifadeye göre: 'Sekiz yangın aracı, yangın gemisi ve yaklaşık 65 itfaiyeci #Thamesmead'deki Defence Close'da yeşil alanın yangınıyla uğraşıyor.

AA / Harry Jay - Güncel

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