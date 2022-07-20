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Son dakika haberleri! Londra'nın doğusunda yüksek katlı binada yangın çıktı

AA - Gökhan Kurtaran - Güncel
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Son dakika haberleri! Londra'nın doğusunda yüksek katlı binada yangın çıktı

Son dakika gündem haberi: İngiltere'nin başkenti Londra'da 17 katlı bir binada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 17 katlı bir binada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Şehrin doğusunda yer alan Woolwich semtindeki 17 katlı binanın en üst katında çıkan yangına 100'ün üzerinde itfaiyeci müdahale ediyor.

Londra İtfaiye Teşkilatı, binada ve etrafında yaşayanların bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Londra'da 2017'de 24 katlı Grenfell Tower adlı binada çıkan yangında 72 kişi hayatını kaybetmiş, 74 kişi de yaralanmıştı.

İngiliz hükümeti tarafından oluşturulan bağımsız araştırma komisyonunun raporunda Londra itfaiyesinin "yangına yeterince hazırlanmayarak ulusal yönergeleri ihlal ettiği" ifade edilmişti.

Raporda, itfaiyenin, özellikle iki saat süreyle dairelerin terk edilmemesi yönündeki stratejisinin ölü sayısını artırdığı vurgulanmıştı.

AA / Gökhan Kurtaran - Güncel

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