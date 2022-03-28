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Son dakika haberleri | Libya'da 2 çocuk savaş kalıntılarındaki patlamada yaşamını yitirdi

AA - Ferdi Bayat - Güncel
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Son dakika haberleri | Libya'da 2 çocuk savaş kalıntılarındaki patlamada yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'nın Bingazi ve Sirte kentlerinde 2 çocuğun savaş kalıntılarında yaşanan patlama sebebiyle yaşamını yitirdiğini ve 3 çocuğun da yaralandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'nın Bingazi ve Sirte kentlerinde 2 çocuğun savaş kalıntılarında yaşanan patlama sebebiyle yaşamını yitirdiğini ve 3 çocuğun da yaralandığını duyurdu.

UNICEF Libya Ofisinin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sadece geçen yıl BM, Libya'da savaş kalıntılarındaki patlamalardan dolayı en az 26 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını doğruladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Bingazi ve Sirte'de 2 çocuğun ölümüne, 3 çocuğun da yaralanmasına neden olan patlamaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

UNICEF Libya Ofisi, ülkedeki ilgili bütün tarafları, Libya'daki kara mayınlarını ve patlamamış mühimmatları temizlemeye çağırarak, "Ülke genelindeki her çocuğun güvenli ve koruyucu bir çevrede yaşama hakkı vardır." vurgusunda bulundu.

Öte yandan konuyla ilgili olarak Libya Mayın Hareket Merkezi (LibMAC) ile iş birliğinin sürdüğü belirtildi.

AA / Ferdi Bayat - Güncel

Bingazi, Sirte, Savaş, Libya, Güncel, Haberler

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