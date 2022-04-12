Son dakika haberleri... Libya 5+5 Ortak Askeri Komitedeki Batı Bölgesi Temsilcilerinden sükunet çağrısı

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitenin Batı Bölgesi Temsilcileri, komitenin siyasi çekişmelerden uzak durmasını ve ülkede sükuneti sağlanmasına yönelik çabalara destek vermesi gerektiğini bildirdi.

Batı Bölgesi Temsilcileri, Askeri Komitenin bir diğer kanadı olan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen beş kişilik heyette yer alan temsilcilerin taleplerine yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, komitenin siyasi çekişmelerden uzak durması gerektiği vurgulanarak, "Askeri Komitenin misyonu teknik bir altyapıya sahip. Farklı taraflar arasındaki krize taraf olmak, ülkedeki çatışma ortamına geri dönülmesine sebebiyet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Komitenin bugüne kadar elde ettiği en önemli başarıların ülkedeki hava sahasının açılması ve petrol tesislerinin tekrar çalışmaya başlaması olduğu eklendi.

Askeri Komitenin içinde yer alan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen 5 kişilik heyette yer alan temsilciler, 9 Nisan'da Hafter'den "petrol ihracatının durdurulması, ülkenin batısı ile doğusu arasındaki iç hat uçuşlarının askıya alınması ve sahil yolunun kapatılması" talebinde bulunmuştu.

5+5 Ortak Askeri Komite

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru hükümete bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

??Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran komite, bu kapsamda Şubat 2021'de Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.