Son dakika haberleri: Lastik yangını söndürüldü

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde açık alanda çıkan atık lastik yangını söndürüldü.

Tavşanlı Mahallesi 4514 Sokak'ta eski iş makinesi lastiklerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.