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Son dakika haberleri: Lastik yangını söndürüldü

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Son dakika haberler... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde açık alanda çıkan atık lastik yangını söndürüldü.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde açık alanda çıkan atık lastik yangını söndürüldü.

Tavşanlı Mahallesi 4514 Sokak'ta eski iş makinesi lastiklerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Son dakika haberleri: Lastik yangını söndürüldü

Son dakika haberleri: Lastik yangını söndürüldü

Son dakika haberleri: Lastik yangını söndürüldü

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli, Gebze, Güncel, Haberler

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