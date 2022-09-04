Son dakika haberleri | Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında bir kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haber... Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tuzla- İstanbul istikametinde seyir halinde olan Ali Kemal G. idaresindeki 34 FEJ 558 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Aynı yönde ilerleyen Emine Dilşat P. yönetimindeki 06 ACF 434 plakalı otomobil de kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Ali Kemal G'nin kullandığı otomobilinde bulunan ve hafif yaralanan Dilek Ç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu otomobillerin çekilmesiyle normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Zafer Arslan İstanbul Marmara Tuzla Güncel Haberler Son Dakika

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