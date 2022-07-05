Son dakika haberleri! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Nihat M. idaresindeki 46 ADD 571 plakalı tır, Pendik'te Kuzey Marmara Mecidiye Bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu Özlem M. araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan iki kişiyi çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. AA / Zafer Arslan - Güncel Marmara İtfaiye Pendik Güncel Haberler Son Dakika

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