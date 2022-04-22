Son dakika haberleri! Kuzenler davasında 16 yıl sonra karar

SAVAŞTEPE, BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, kaybolduktan 44 gün sonra cesetleri bulunan kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım (10) cinayeti davasında 16 yıl sonra karar çıktı. Sanıklardan Seyhan ve Ayhan Yakar kardeşler iyi hal indirimiyle 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık ise beraat etti.

Savaştepe'de 21 Mart 2006'da okula gitmek için evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın 44 gün sonra cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme, sanıklardan Seyhan Yakar ve Ayhan Yakar'ı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yakar kardeşlerin cezaları, iyi indirimi uygulanarak 2'şer kez müebbet hapis cezasına çevrildi. Diğer 2 sanık ise beraat etti. Aileler beraat kararı üzerine adliye çıkışında sinir krizi geçirdi ve gözyaşı döktü.

"Daha da ilginç olanı eyleme katıldıkları yönünde en ufak bir kuşkumuz olmayan ve savcılığın da eyleme katıldıkları yönündeki mütalaası doğrultusunda yargılanan Y.E. ve A.Ç.'ye mahkeme ayrıca tazminat hakkı saklı kalmak üzere dava açma hak ve yetkisi vermiştir, verdiği kararda. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. 16 yıl sonunda gelinen noktadan memnuniyetsiz miyim? Hayır. Verilen iki tane ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bir nebze de olsa bizim ve ailelerin yüreğine su serpiyor. Ancak birlikte hareket ettikleri kuşkuya mahal bırakmayacak kadar net olan diğer 2 sanık hakkında beraat kararı verilmesi ve bu yetmezmiş gibi henüz bitmediği halde, henüz yargılama safahatları sonuçlanmadığı, bölge adliye mahkemesi yani istinafın yani Yargıtay'ın bu konuda hükümleri kesinleşmediği, en son karar verilmediği halde, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını da çok yadırgıyoruz. Yargılama biter. Ondan sonra kaldırılır. Dolayısıyla verilen karara da bu yönüyle itiraz edeceğimiz açık. İstinaf edeceğiz."