Son dakika haberleri... Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı Son dakika haberlerine göre Kütahya'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Kütahya'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen M.U'yu takibe aldı. Şüphelinin il dışından Kütahya'ya yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisini alan polis, Aslanapa ilçesi Göynükören Kavşağı'nda oluşturulan uygulama noktasında olayla bağlantılı kişilerin kullandığı araçları durdurdu. Ekipler, araçlarda yaptığı aramada, 5 bin 526 sentetik ecza, 826 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 2 tabanca fişeği ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler M.U, M.Ş, S.D, M.A, S.A. ve M.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güncel AA / Ramazan Doğan Güncel Haberler Son Dakika

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