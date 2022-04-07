Son dakika haberleri... Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama - Haberler

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Son dakika haberleri... Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Son dakika haberleri... Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika gündem haberine göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen iki akraba S.K. ve Y.K'yi takibe aldı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, çeşitli çaplarda 4 tabanca, bir av tüfeği, iki kurusıkı tabanca, 6 tabanca şarjörü, 27 tabanca fişeği, 32 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberleri... Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika haberleri... Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

AA / Muharrem Cin - Güncel

Güncel, Haberler

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