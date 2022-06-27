Son dakika haberleri! Kütahya'da otomobil, yayalara çarptı: 1'i ağır 3 yaralı Son dakika haber... KÜTAHYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarında çarptığı 3 kişi yaralandı. KÜTAHYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarında çarptığı 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza, gece Ağaçköy yolunda meydana geldi. Ömer Demirtaş, kullandığı 43 DU 643 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek, yol kenarında yürüyen 3 yayaya çarptı. Kazada Emine Güder (31), Alaaddin Güder (51) ve Fatma Güder (49) yaralandı. İhbar gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Emine Güder'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Demirtaş ifadesi için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel Kütahya Güncel Haberler Son Dakika

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