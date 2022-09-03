KÜTAHYA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI 6 YARALI Güncel Haberler KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı. KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç- İnegöl dağ yolu Çatal Alıç mevkisinde meydana geldi. Emet'ten Yalova istikametine giden İsmail Hakkı An yönetimindeki 77 BE 523 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazada İsmail Hakkı An, Fatma An (52), Hacer Kaş (56), Saadet Kaş (53), K.E.Ç. (11) ve M.K. (7) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Domaniç İnegöl Güncel Haberler

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