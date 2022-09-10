Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurtulmuş: "(6'lı masa) Esas sorun Türkiye'yi nasıl yöneteceklerine dair fikir birliği içerisinde olmamalarıdır"

Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması VAN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması VAN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. (4)

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Numan Kurtulmuş AK Parti Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title