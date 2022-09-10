Kurtulmuş: "(6'lı masa) Esas sorun Türkiye'yi nasıl yöneteceklerine dair fikir birliği içerisinde olmamalarıdır"
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması VAN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması VAN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. (4)
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel