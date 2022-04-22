Son dakika haberleri: Kumluca'da jandarma ekibi öğrencilere bayrak dağıttı - Haberler

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Son dakika haberleri: Kumluca'da jandarma ekibi öğrencilere bayrak dağıttı

AA - Mehmet Çakmak - Güncel
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Son dakika haberleri: Kumluca'da jandarma ekibi öğrencilere bayrak dağıttı

Son dakika haber: Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi, öğrencilere Türk bayrağı dağıttı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi, öğrencilere Türk bayrağı dağıttı.

Ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerin bayramlarını kutlayarak, Türk bayrağı hediye etti.

Kumluca Darıyemezler İlk ve Ortaokulu'nu da ziyaret eden trafik timi, öğrencilerin bayramlarını kutladı. Yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu okulda öğrencilere bayrak dağıtan ekipler, öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Ekipler, öğretmen ve okul idaresine de bayrak verdi.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

Türk Bayrağı, Hisarcık, Jandarma, Kumluca, Güncel, Haberler

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