Son dakika haberleri | Kulu'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı. Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı. Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi'ndeki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde oturan kiracının haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu Kıbrıs Konya Güncel Haberler Son Dakika

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