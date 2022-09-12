Son dakika haberleri... Kulu'da besihanede çıkan yangın hasara neden oldu Güncel Haberler Son dakika haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde bir besihanede çıkan yangın söndürüldü. Konya'nın Kulu ilçesinde bir besihanede çıkan yangın söndürüldü. Yeni Mahallede Serkan K'ye ait besihanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Boş olduğu öğrenilen besihanede, hasar meydana geldi. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu İtfaiye Konya Güncel Haberler Son Dakika

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