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Son dakika haberleri! Kula'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Son dakika haberi: Yanan alandan dron görüntüsü İtfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü personellerinin söndürme çalışması Yangın söndürme çalışmalarından görüntü Helikopterlerlesin söndürme çalışması (Güncelleme) Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı MANİSA (AA) – Manisa'nın Kula İlçesinde çıkan orman...

Yanan alandan dron görüntüsü

İtfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü personellerinin söndürme çalışması

Yangın söndürme çalışmalarından görüntü

Helikopterlerlesin söndürme çalışması

(Güncelleme) Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı

MANİSA (AA) – Manisa'nın Kula İlçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hamidiye Mahallesi mevkisinde kızılçam ormanında çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çıkan yangında 5 dekar kızıl çam ormanı zarar gördü.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, 5 helikopter, 3 uçak, 5 İtfaiye, 3 su tanker, 4 iş makinası ve çok sayıda personel ile müdahale edildi.

Orman ekiplerine, çevre mahalle sakinlerinin traktör ve su tankerleriyle destek verdi.

Havanın kararmasıyla diğer hava araçlarının müdahalesi sona erdi, kara ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel

Orman Genel Müdürlüğü İtfaiye Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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