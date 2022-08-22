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Son dakika haberleri! Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı

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Son dakika haberleri! Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre İstanbul Küçükçekmece'de 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece'de 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, silah ve bıçağın da kullanıldığı, 13 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 27 şüpheliden 23'ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Dört şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltındaki 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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