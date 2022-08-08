Son dakika haberleri | KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ PİTBULLU SALDIRI: KULAĞINI KAYBETME İHTİMALİ YÜZDE 90

KÜÇÜKÇEKMECE'de sosyal medya üzerinden tanıştığı Sıla D. (18) ile sevgili olmak isteyince Sıla D.'nin erkek arkadaşı Furkan Y. (23) tarafından pitbullu saldırıya uğrayan Halil Bağtur'un (39) ağabeyi İsmail Bağtur'Kardeşimin sağ kulağını koparmış, yüzü ve boynu kötü durumda. Dudağını ikiye yarmış. Sağlık durumu iyi değil, kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90. Bizi en çok üzen ise kardeşime bunu yapan 2 kadının serbest kalması" dedi.

Olay, Salı günü Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Bağtur, sosyal medyadan tanıştığı Sıla D. ile sevgili olmak istedi. Ancak sevgilisi olan Sıla D. bu teklifi kabul etmedi. İddiaya göre Sıla D., Halil Bağtur'dan maddi olarak isteklerde bulunmaya devam edince Bağtur da sevgili olmak için ısrar etti. Bunun üzerine Sıla D., Bağtur'u arayarak görüşmek istedi. Yanına kız arkadaşı T.C.Ö.'yü de alan Sıla D., Bağtur'la bir alışveriş merkezinde buluştu. Burada birlikte alışveriş yapan 3 kişi daha sonra yakınlardaki bir parka giderek oturmaya devam etti.

KÖPEKLE SALDIRIĞ 2 BİN LİRASINI VE CEP TELEFONUNU GASP ETTİLER

Parkta Sıla D. ve T.C.Ö. ile oturan Halil Bağtur'un yanına elinde pitbull köpeği olan Furkan Y.'de geldi.

İddiaya göre Sıla D. ile sevgili olan Furkan Y., Bağtur'a, 'Kızların istediklerini neden yapmıyorsun' diyerek tartışmaya başladı. Ayağa kalkıp kendini savunmak isteyen Bağtur'u gören Furkan Y., yanındaki köpeğine 'saldır' komutu verdi. Pitbull cinsi köpek komutun ardından Bağtur'a saldırdı. Sağ kulağı kopan ve yüzünde çeşitli yaralar oluşan Bağtur'un 2 bin lira parası ile cep telefonunu alan 3 kişi ise koşarak uzaklaştı. O anlar çevredeki bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. Olaydan sonra Furkan Y., Sıla D. ve T.C.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerden Furkan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BİZİ EN ÇOK ÜZEN KADINLARIN SERBEST KALMASI"

Saldırıya uğrayan Halil Bağtur'un ağabeyi İsmail Bağtur, yaşananları anlattı. Sıla D.'nin kendisini sosyal medyada Buse olarak tanıttığını, kardeşinin parasını yemek istediğini kardeşi de durumu anlayınca tuzak kurup saldırdığını ileri süren İsmail Bağtur, 'Kardeşim, önce sosyal medya üzerinden bir kızla tanışmış. Bir alışveriş merkezinde görüşüp çay içmişler. Sonra tekrar buluşmak istemiş kardeşimle bu sefer de kardeşime kozmetik malzemesi aldırmak istemiş. Ondan önce de telefon faturamı öde demiş. Kardeşim faturayı ödemek isteyince kendisini Buse diye tanıtan kişinin Sıla olduğunu öğreniyor. Bu yüzden faturayı ödemiyor. Kozmetik ürünlerini de aldırmaya çalıştığını fark edince bunların parasını yemek istediğini anlıyor ve ödemiyor. Sonra ayrılıyor bunların yanından. Kız, kardeşimi arayıp 'Sen bizi yanlış anladın, biz öyle insanlar değiliz, gel bir konuşalım' diyorlar. Kardeşim de gidiyor. Kardeşime 'Biz çeteyiz, istediğimiz parayı verirsen seni affederiz' diyor. Sonra kardeşim üzerinde para olmadığını maaşını alınca kendilerine para vereceğini söylüyor. Bunun üzerine kızlar yeniden kardeşimi yanlış anladın bizi gel müsait bir yerde oturalım diye olayın olduğu parka götürüyor. Burada elinde köpek olan bir erkek geliyor. O da kardeşime, 'Sen kızların istediğini neden yapmıyorsun' diyor. Kardeşim kendini savunmak isteyince de köpeğine saldır diye komut veriyor. Köpek kardeşime saldırıyor" dedi.

Bağtur, "Kardeşimin sağ kulağını koparmış, yüzü ve boynu kötü durumda. Dudağını ikiye yarmış. Sağlık durumu iyi değil, kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90. Bizi en çok üzen ise kardeşime bunu yapan 2 kadının serbest kalması. Biz o 2 kişinin de yeniden yakalanmasını ve tutuklanmasını istiyoruz. Adil bir yargı istiyoruz" diye konuştu.