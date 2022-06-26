Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de havaya ateş açan kişi, polisin uyarı atışıyla hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de evinin penceresinden havaya ateş açan bir kişinin, polisin uyarı atışıyla hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tevfikbey Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında O.Y'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yapılan incelemede, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Y.A, D.T. ve M.M.Ş'nin meslektaşları T.Ç'nin evinde misafir olarak bulunduğu belirtildi.

Sokaktan silah ve kavga sesi gelmesi üzerine, polis memurlarının 112 Acil hattını arayarak ihbarda bulunduğu, seslerin devam etmesiyle dışarı çıkarak 2. kattaki evin penceresinden ateş eden şahsı uyardıkları ifade edilen açıklamada, bu kişinin kendilerine doğru ateş etmesi üzerine Y.A. adlı polis memuru tarafından açılan ateş sonucu O.Y'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olay sonrasında yapılan incelemede O.Y'nin "dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve çocuğun cinsel istismarı" gibi suçlardan 6 kaydı bulunduğu belirtilen açıklamada, başka kimsenin olmadığı eve kilitli kapının kırılarak girildiği anlatıldı.

Açıklamada, evde tabanca ve şahsın silahından çıktığı değerlendiren fişekler bulunduğu, polis memurlarının olduğu yerde ise 9 boş kovan elde edildiği belirtilerek, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.