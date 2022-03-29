Son dakika haberleri! KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı - Haberler

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Son dakika haberleri! KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Bir son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Aygün: "15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizde açıklanmıştır.

ÖSYM Başkanı Aygün: "15- 22 Mart tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizde açıklanmıştır.'

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

22 Mart, KPSS, Güncel, Haberler

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