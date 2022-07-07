Son dakika haberleri... Kozan, Tarsus ve Silifke'de sağlıkçılardan Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Kozan, Tarsus ve Silifke'de sağlıkçılardan Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki

AA - Murat Pancar - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Kozan, Tarsus ve Silifke'de sağlıkçılardan Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Son dakika gündem haberi: Adana'nın Kozan ilçesi ile Mersin'in Silifke ve Tarsus ilçelerinde sağlık çalışanları, doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Adana'nın Kozan ilçesi ile Mersin'in Silifke ve Tarsus ilçelerinde sağlık çalışanları, doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Kozan Devlet Hastanesi'nde görevli çalışanlar, meslektaşları Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı sırada öldürülmesine tepki için hastane önünde toplandı.

Mersin'de de Silifke Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, hastane önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan uzman doktor Can Dinçer, acılarının büyük olduğunu belirterek, üzüntü ve öfke yaşadıklarını söyledi.

Tarsus Devlet Hastanesi ve bir özel hastanenin çalışanları da düzenledikleri basın açıklamalarında Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi.

AA / Murat Pancar - Güncel

Ekrem Karakaya Mersin Tarsus Adana Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title