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Son dakika haberleri | Koyulhisar'da iş insanı, ilçe hastanesine ambulans hediye etti

AA - Faruk Kara - Güncel
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Son dakika haberleri | Koyulhisar'da iş insanı, ilçe hastanesine ambulans hediye etti

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir iş insanı ilçe hastanesine ambulans hediye etti.

KOYULHİSAR, SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir iş insanı ilçe hastanesine ambulans hediye etti.

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, İlçe Hastanesine hayırsever iş insanı Ferudun Akpınar tarafından tam donanımlı ambulans hediye edildiğini söyledi.

Duyarlı ve örnek davranışından dolayı Akpınar'a teşekkür eden Epsileli, "Hemşehrimiz Ferudun Akpınar, ilçe hastanemize tam donanımlı ambulans bağışladı. Desteklerinden dolayı iş insanımıza teşekkür eder, iş hayatında başarılarının devamını dileriz." dedi.

AA / Faruk Kara - Güncel

Koyulhisar, Ambulans, Hisarcık, Sivas, Güncel, Haberler

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