Son dakika! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 609 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 609 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 172 bin 461 testte 5 bin 609 vaka tespit edildi. 32 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 315 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Haber: ANKARA,