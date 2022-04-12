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Son dakika: Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti, yapanların bulunmasını istedi

İhlas Haber Ajansı - Murat Hazer - Güncel
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Son dakika habere göre Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti, yapanların bulunmasını istedi Sakarya'nın Arifiye ilçesinde zehirlenerek öldürüldüğü iddia ettiği köpekleri cep telefonuyla kayda alan hayvansever vatandaş, olayı gerçekleştirenlerin bulunmasını istedi.

Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti, yapanların bulunmasını istedi

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde zehirlenerek öldürüldüğü iddia ettiği köpekleri cep telefonuyla kayda alan hayvansever vatandaş, olayı gerçekleştirenlerin bulunmasını istedi.

Mollaköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda 5 köpek, gölet yakınlarında ölü halde bulundu. O anları cep telefonuyla kayda alan hayvan sever ise köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü ve bölgeye atıldığını iddia etti. Köpeklerde yara olmadığını söyleyen vatandaş, "Zehirlenmiş, yaraları yok üzerinde, hepsini öldürüp atmışlar buraya. 5 tane köpek zehirleyip atmışlar. Bunların bulunmasını istiyoruz. Bu şekilde sessiz kalamayız bu duruma yazık" diyerek duruma tepki gösterdi.

Son dakika: Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti, yapanların bulunmasını istedi

Son dakika: Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti, yapanların bulunmasını istedi

Son dakika: Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti, yapanların bulunmasını istedi

İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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