Son dakika haberleri | Konya İl Jandarma Alay Komutanı Yardımcısı Albay Demirel'den Seydişehir'e ziyaret Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Konya İl Jandarma Alay Komutanı Yardımcısı Albay Osman Akif Demirel, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti. Konya İl Jandarma Alay Komutanı Yardımcısı Albay Osman Akif Demirel, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti. Kaymakam Pişkin ve Başkan Tutal ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Albay Osman Akif Demirel de ev sahipliğinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Konya İl Jandarma Alay Komutanı Yardımcısı Albay Demirel'e Seydişehir İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca eşlik etti. Güncel Kaynak: AA / Kadriye Coşkun Seydişehir Jandarma Konya Güncel Haberler Son Dakika

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