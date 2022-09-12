Son dakika haberi! Tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberi: Konya'nın Selçuklu ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Konya'nın Selçuklu ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi Pınar Sokak'ta bir evde arkadaşlarıyla alkol alan C.S. ile K.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönen olayda K.Ç, arkadaşı C.S'yi bacaklarından silahla vurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı C.S. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli K.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Melike Keskin Selçuklu Erenköy Konya Güncel Haberler Son Dakika

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