Son dakika haberleri! Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı öldü - Haberler

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Son dakika haberleri! Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı öldü

AA - Taner Aydın - Güncel
Son dakika haberleri! Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı öldü

Son dakika gündem haberine göre Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti, baba hastaneye kaldırıldı.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti, baba hastaneye kaldırıldı.

Merkez Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi'ndeki 16491 Sokak'ta 3 katlı müstakil evde yaşayan Hasan Kayalı ve ailesinden gündür haber alamayan kızları Nafza Dağ durumu telefonla mahalle muhtarına iletti.

Eve giden muhtar, 3 kişiyi hareketsiz yerde yatarken gördü.

Muhtarın durumu bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, ailenin sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlendi.

Havva Kayalı (68) ve kızı Burçin Şahin'in (42) yaşamını yitirdiği belirlendi. Hasan Kayalı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Büyük üzüntü yaşayan ailenin yakınları evin önünde beklerken, polis olay yeri inceleme ekipleri ikamette incelemelerde bulundu.

AA / Taner Aydın - Güncel

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