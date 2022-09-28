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Son dakika haberleri | Konya'da "POS tefeciliği" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Son dakika haberleri | Konya'da 'POS tefeciliği' operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Konya'da POS cihazıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da POS cihazıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, borcu veya nakit ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarından çekim yaptıktan sonra nakit paranın bir kısmına el koydukları iddia edilen tefecilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, merkez Karatay ilçesinde belirlenen 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Cep telefonu dükkanı görünümü verilen iş yerinde yapılan aramalarda, farklı kişilere ait ve şifreli not kağıtlarına sarılmış 54 kredi kartı ele geçirildi.

Operasyonda, Yunus P, Yusuf P. ve Mustafa K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, iş yerinde, paraya ihtiyacı olan vatandaşlarla pazarlık yaptığı, kredi kartından nakit çekildikten sonra "komisyon" adı altında paranın belli bir kısmına el koyduğu öğrenildi.

Bu yöntemle mağdurlardan yüksek faizli gelir elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, 5 milyon liraya yakın para döngüsü sağladığı belirtildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler Son Dakika

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