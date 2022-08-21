Son dakika haberleri | Konya'da polis memuruna araçla çarpıp kaçan zanlı yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Konya'da, asayiş uygulaması sırasında "dur" ihtarına uymayarak, polis memuruna arabasıyla çarpıp kaçan şüpheli gözaltına alındı. Konya'da, asayiş uygulaması sırasında "dur" ihtarına uymayarak, polis memuruna arabasıyla çarpıp kaçan şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, akşam saatlerinde Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Asalet Sokak'taki Ravza Parkı yakınında asayiş uygulaması yaptı. Bu sırada içinde 5 kişi bulunan aracın sürücüsü, "dur" ihtarına uymadı ve polis memuruna aracıyla çarparak kaçtı. Ekip arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, çarpma sonrası başından yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan aracı, terk edilmiş halde olay yeri yakınındaki Malaz Caddesi'nde buldu. Aracın sahibi, plakasından belirlenirken, polise çarpıp kaçan kişinin, araç sahibinin oğlu olduğu tespit edildi. Şüpheli O.A.B, ise olay yeri yakınındaki Mahmure Sokak'ta yakalandı. Alkollü sürücünün üst aramasında, terk edilen aracın anahtarı bulundu. Gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü. Araçtaki diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Taner Aydın Tragger Konya Güncel Haberler Son Dakika

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