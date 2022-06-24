Otomobilinde çıkan yangına müdahale eden sürücü yaralandı
AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Seydişehir-Beyşehir kara yolunda seyreden Mücahit Arıcı'nın kullandığı 42 K 6326 plakalı otomobil, birden alev aldı.
Sürücü aracı park ederek, alevlere müdahale etmeye başladı. Yoldan geçen vatandaşlar da durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tamamen yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Yangına müdahale ederken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Arıcı da ambulansla, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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AA / Kadriye Coşkun - Güncel