Otomobilinde çıkan yangına müdahale eden sürücü yaralandı Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Seydişehir-Beyşehir kara yolunda seyreden Mücahit Arıcı'nın kullandığı 42 K 6326 plakalı otomobil, birden alev aldı. Sürücü aracı park ederek, alevlere müdahale etmeye başladı. Yoldan geçen vatandaşlar da durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tamamen yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale ederken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Arıcı da ambulansla, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 AA / Kadriye Coşkun - Güncel Seydişehir Konya Güncel Haberler

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