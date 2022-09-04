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Son dakika haberleri... Konya'da otomobilin çarptığı kişi öldü

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Son dakika haberleri... Konya'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Son dakika haberleri... Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Şinasi Mahallesi Konya- Adana karayolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Muammer Koç'a, S.Y. idaresindeki 20 AGY 716 plakalı otomobil çarptı.

Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü S.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel

Muammer Koç Ereğli Adana Konya Güncel Haberler Son Dakika

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