Son dakika haberleri! Konya'da kendisini medyum olarak tanıtan zanlı, bıçaklı yaralamayla ilgili tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri! Konya'da kendisini medyum olarak tanıtan zanlı, bıçaklı yaralamayla ilgili tutuklandı

Son dakika haberleri! Konya'da kendisini medyum olarak tanıtan zanlı, bıçaklı yaralamayla ilgili tutuklandı

Son dakika haberleri: Konya'da kendini medyum olarak tanıtan şüpheli, bir kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Konya'da kendini medyum olarak tanıtan şüpheli, bir kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Derecamikebir Mahallesi'nde kendisini medyum olarak tanıtan H.K, falına baktığı kadına imam nikahıyla birlikte yaşadığı F.Y'nin kendisini baş harfi "A" olan bir kadınla aldattığını söyledi.

Çiftin arası açılınca F.Y. evine gittiği H.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla ağır yaralanan F.Y. hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

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