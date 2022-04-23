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Son dakika haber: KONYA'DA KAZA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Samet Kuyrukcu - Güncel
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Son dakika haber: KONYA'DA KAZA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Gelen son dakika haberine göre KONYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Zileli (19), ile aynı yaştaki arkadaşı Alperen Dere'ye otomobil çarptı.

KONYA (DHA) - KONYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Zileli (19), ile aynı yaştaki arkadaşı Alperen Dere'ye otomobil çarptı. Kazada iki genç olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü İsa Shapıınov ise yaralandı. Zileli ile Dere'nin yakınlarındaki yaya üst geçidini de kullanmadıkları belirlendi.  

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Zileli ile Alperen Dere'ye İsa Shapıınov'un (25) kullandığı 42 MA 7519 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan Furkan Zileli ile arkadaşı Alperen Dere'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Kazada refüjlere çarparak durabilen otomobil sürücüsü İsa Shapıınov da yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alperen Dere ile Furkan Zileli'nin de kazanın olduğu yere yakın olan yaya üst geçidini kullanmadıkları belirlendi. Gençlerin cansız bedenleri otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü dökümü:

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- Kaza yerinden görüntüler

-Gençlerin refüjdeki cansız bedenleri

-Cenazelerin kaldırılması 

-Detaylar

Haber-Kamera: Samet KUYRUKCU/KONYA,)


Demirören Haber Ajansı / Samet Kuyrukcu - Güncel

Selçuklu, Otomobil, Konya, Kaza, Güncel, Haberler

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