Son dakika haberleri | Konya'da kayınvalidesini öldürüp eşini ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Konya'da kayınvalidesini öldürüp, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasındaki eşini de bıçakla ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Zanlı, "Olay yerine kesinlikle öldürme kastıyla gitmedim. Ben sadece eşimin telefonunu alıp boşanma davasında delil olarak kullanmak istedim" diyerek kendini savundu.

Olay, 9 Mart 2022 tarihinde 08.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Abdullah K., ayrı yaşadığı 4 çocuğunun annesi eşi Hatice K. ile konuşmak için kayınvalidesi Fatma Gümüş'ün evine gitti. Abdullah K. ile apartmanda karşılaşan Hatice K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmayı duyarak apartmana çıkan Fatma Gümüş, damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü, Hatice K. ise bıçaklanarak ağır yaralandı. Cinayet zanlısı Abdullah K., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliye çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Olay yerine öldürme kastıyla gitmedim"

Kayınvalidesini öldüren boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olan cinayet şüphelisi Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Abdullah K, ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen cinayet zanlısı Abdullah K., olay günü öldürme niyetinin olmadığını belirterek, "Olay yerine kesinlikle öldürme kastıyla gitmedim. Ben sadece eşimin telefonunu alıp boşanma davasında delil olarak kullanmak istedim. Oraya bu niyetle gitmiştim. Olay meydana geldi" diyerek kendini savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. - KONYA