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Son dakika haberleri... Konya'da kaçak sigara operasyonunda iki şüpheli yakalandı

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Son dakika haberleri... Konya'da kaçak sigara operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Konya'da 3 bin 485 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da 3 bin 485 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara satışı yapıldığını tespit ettikleri Karatay ilçesindeki 2 iş yeri ile bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 485 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler Son Dakika

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