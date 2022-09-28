Son dakika haberleri... Konya'da kaçak sigara operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
Son dakika haberleri: Konya'da 3 bin 485 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da 3 bin 485 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara satışı yapıldığını tespit ettikleri Karatay ilçesindeki 2 iş yeri ile bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 485 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel