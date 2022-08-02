İki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı. Umut Sayhan (29) yönetimindeki 20 AK 414 plakalı otomobil, Seydişehir- Bozkır kara yolu Dumlupınar Kavşağı'nda Görkem Türkmen idaresindeki 33 TZ 733 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, şoförler Sayhan ve Türkmen ile Zahide Türkmen ve Zeynep Ece Türkmen yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Kadriye Coşkun Seydişehir Bozkır Konya Güncel Haberler

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