Son dakika haberleri! Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kadın hastanede öldü
AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Konya'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.
Konya'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.
Ankara- Konya kara yolu Ak Sanayi Sitesi kavşağındaki trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hacer Yılmaz (29), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay
Hilal D. (39) yönetimindeki 06 BLN 498 plakalı otomobil, 8 Temmuz'da Recep A. (40) idaresindeki 06 BT 6389 plakalı otomobille çarpışmış, kazada 5'i çocuk 15 kişi yaralanmıştı.
Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Sara Lena Çetinkaya, kazadan bir gün sonra yaşamını yitirmişti.
AA / Hüseyin Ordulu - Güncel