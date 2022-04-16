Son dakika haberleri... Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sabri Söyler idaresindeki 42 AIK 530 plakalı otomobil, Seydişehir-Beyşehir yolu Akçalar kavşağında Ömer Orakcı yönetimindeki
42 KS 571 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Zeynep (17), Fatma Zehra (12), Ebrar (20) Ümmühan (43) ve Hazfa Meva Söyler yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.