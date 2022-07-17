Son dakika haber! YANGINDA 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! YANGINDA 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberi... Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Müdahale sırasında dumandan etkilen 10 tesis çalışanına hazırda bekleyen ambulansta müdahale edildi. Tesisin büyük bir bölümü kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title