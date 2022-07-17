Son dakika haber! YANGINDA 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ Son dakika haberi... Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Müdahale sırasında dumandan etkilen 10 tesis çalışanına hazırda bekleyen ambulansta müdahale edildi. Tesisin büyük bir bölümü kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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