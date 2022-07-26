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Son dakika haberleri... Konya'da devrilen traktördeki kadın öldü, eşi yaralandı

Son dakika haberleri... Konya'da devrilen traktördeki kadın öldü, eşi yaralandı

Son dakika haberi: Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen traktördeki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen traktördeki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Ahmet Tekin idaresindeki 42 K 3042 plakalı gübre yüklü traktör, Boyalı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı karı koca, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Tekin'in eşi Fadim Tekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Ahmet Tekin Seydişehir Konya Güncel Haberler Son Dakika

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