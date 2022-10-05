Son dakika haber! Silahlı kavgada bir kişi öldü Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Yaka Mahallesi Kayışdağ Sokak'taki bir otoparktan silah sesleri duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, tabancayla vurulan Abdurrahim Yeşilbağ'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, otoparkta çok sayıda mermi kovanı buldu. Yeşilbağ'ın, birçok suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilişkin başlattığı çalışma sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Savaş Güler Konya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! Silahlı kavgada bir kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.