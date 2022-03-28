Bir kişinin öldüğü silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişinin tüfekle vurularak öldürüldüğü kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sütçü Musa Yaman'ın (41) 26 Mart'ta yaşamını yitirdiği olaya ilişkin kayıtlarda süt toplama aracından inen Yaman'a elinde av tüfeği bulunan kişinin yaklaştığı ve ateş açtığı, ardından da arbede yaşandığı görülüyor.

Görüntülerde Yaman'ın vurulması, araçta bulunan eşinin katil zanlısına engel olmaya çalışması yer alıyor.

Musa Yaman, 26 Mart'ta aralarında borç meselesi bulunan Osman Ö. ile Yeni Mahalle Seyran Caddesi'ndeki evinin önünde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kavgada bıçakla hafif yaralandığı belirtilen Osman Ö, tedavisinin ardından tutuklanmıştı. Yaman'ın bir süre önce sattığı dairesinin parasını Osman Ö'ye borç olarak verdiği öğrenilmişti.