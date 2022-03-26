Son dakika haberleri: Konya'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü
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Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişiyi borç meselesinden çıkan tartışmada silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı, tutuklandı.
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişiyi borç meselesinden çıkan tartışmada silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen zanlı, tutuklandı.
İddiaya göre, Osman Ö. aralarında borç meselesi bulunan sütçü Musa Yaman'ı (41) Yeni Mahalle Seyran Caddesi'ndeki evinin önüne çağırdı. Yaman, adrese geldiğinde ikili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeğiyle ağır yaralanan Yaman, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavga sırasında bıçakla hafif yaralandığı belirtilen Osman Ö, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Musa Yaman'ın bir süre önce sattığı dairesinin parasını Osman Ö'ye borç olarak verdiği öğrenildi.