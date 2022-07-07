Son dakika haberleri... Konya Barosu'ndan İstanbul ve Konya'daki silahlı saldırılara ilişkin açıklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Konya Barosu'ndan İstanbul ve Konya'daki silahlı saldırılara ilişkin açıklama

AA - Havva Dereağzı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Konya Barosu'ndan İstanbul ve Konya'daki silahlı saldırılara ilişkin açıklama

Son dakika haberler... Konya'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ve doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede hasta yakını tarafından silahla vurularak öldürülmesine tepki gösterdi.

Konya'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ve doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede hasta yakını tarafından silahla vurularak öldürülmesine tepki gösterdi.

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, adliye binası önünde, meslektaşının bürosunda görev başında, çağ dışı bir zihniyet tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Duydukları kederin tarif edilemez olduğunu anlatan Aladağ, şunları kaydetti:

"Avukatların ve doktorların sistematik şekilde hedef gösterilmesini reddediyoruz. Bu ve benzer gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırıları, mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan öte bu tehditleri yaratan toplumsal bakışı da anlatmaktadır. Konya Şehir Hastanesi'nde görev başında aynı zihniyetin ürünü olan menfur bir saldırı sonucu katledilen sağlık çalışanı doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz."

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Ekrem Karakaya İstanbul Konya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title