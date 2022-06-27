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Son dakika haberleri! Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda sınırını yeniden açma kararı aldı

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Son dakika haberleri! Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda sınırını yeniden açma kararı aldı

Son dakika gündem haberi... Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Ruanda topraklarındaki sınır muhafızlarına saldıran Kongolu askerin vurularak öldürülmesinin ardından geçici olarak kapattığı sınırı yeniden açma kararı aldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Ruanda topraklarındaki sınır muhafızlarına saldıran Kongolu askerin vurularak öldürülmesinin ardından geçici olarak kapattığı sınırı yeniden açma kararı aldı.

KDC Başbakanı Daniel Aselo, basına yaptığı açıklamada, kararın kabine tarafından onaylandığını belirtti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, atılan adım kapsamında Ruanda ile sınırların geçici olarak açılması kararlaştırıldı.

KDC, Ruanda ile birlikte Burundi sınırının da açılmasına karar verdi.

Sınır kapısı her gün 7 saat açık kalacak.

KDC-Ruanda krizi

Ruanda hükümeti, 23 Mayıs ve 10 Haziran'da KDC tarafından ülke topraklarına top mermisi atıldığını ve bunun sonucunda yerleşim yerlerinin ve sivillerin zarar gördüğünü ileri sürmüştü.

Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta, 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, KDC'nin askeri saldırısını tekrarlaması halinde misilleme yapacakları uyarısında bulunmuştu.

Gerginliğin ardından iki ülke arasındaki uçuşlar karşılıklı durdurulmuştu.

KDC, Ruanda topraklarındaki sınır muhafızlarına saldıran Kongolu askerin vurularak öldürülmesinin ardından 17 Haziran'da sınırı geçici olarak kapatmıştı.

KDC, komşusu Ruanda'yı isyancı grup 23 Mart Hareketi'ne (M23) askeri destek vermekle suçluyor.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

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