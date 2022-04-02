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Son dakika haberleri! Komşu ailelerin kavgası kamerada

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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Son dakika haberleri! Komşu ailelerin kavgası kamerada

Son dakika haberler... ŞANLIURFA'da komşu iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da komşu iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İmam Bakır Mahallesi'nde öğle saatlerinde komşu iki ailenin bireyleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Bu arada kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Son dakika haberleri! Komşu ailelerin kavgası kamerada

Son dakika haberleri! Komşu ailelerin kavgası kamerada

Son dakika haberleri! Komşu ailelerin kavgası kamerada

Son dakika haberleri! Komşu ailelerin kavgası kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

kavga, Güncel, Haberler

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