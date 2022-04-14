Son dakika haberleri | Kolombiya'da güvenlik güçlerini taşıyan uçağın düşmesi sonucu 12 polis yaralandı - Haberler

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Son dakika haberleri | Kolombiya'da güvenlik güçlerini taşıyan uçağın düşmesi sonucu 12 polis yaralandı

AA - Sinan Doğan - Güncel
Son dakika haberleri | Kolombiya'da güvenlik güçlerini taşıyan uçağın düşmesi sonucu 12 polis yaralandı

Son dakika haberi... Kolombiya'da güvenlik güçlerini taşıyan uçağın kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu 12 polis yaralandı.

Kolombiya'da güvenlik güçlerini taşıyan uçağın kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu 12 polis yaralandı.

Ülkenin Meta yönetim merkezine bağlı Villavicencio kentindeki Vanguardia Havaalanı'ndan havalanan polisleri taşıyan DC-3 tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Kazada, 1'i ağır 12 polis yaralandı. Kaza nedeniyle havaalanı pisti bir süre yolcu trafiğine kapatıldı.

Polis Müdür Yardımcısı Jose James Roa Castaneda, kazanın uzman bir ekip tarafından araştırıldığını belirtti.

Yetkililer, PNC-0257 kayıt numaralı uçağın şiddetli rüzgar nedeniyle düşmüş olabileceğini değerlendiriyor.

Öte yandan uçağın düşüş anını gösteren videolar sosyal medyada paylaşıldı.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Kolombiya, Polis, Uçak, Güncel, Haberler

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