Son dakika haberleri! Kokpitte kavga eden Air France pilotları açığa alındı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Fransız hava yolu şirketi Air France'e ait uçağın kokpitinde kavga eden iki pilotun açığa alındığı bildirildi. Fransız hava yolu şirketi Air France'e ait uçağın kokpitinde kavga eden iki pilotun açığa alındığı bildirildi. La Tribune gazetesinin haberine göre, haziranda Cenevre- Paris uçuşunu gerçekleştiren uçağın kokpitinde iki pilot arasında kavga çıktı. Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, pilotların açığa alındığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, kokpitte çıkan anlaşmazlığa rağmen uçuşun olağan seyrettiği ve güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi. Uçağın kalkışından kısa süre sonra yaşanan kavgada pilotları, kabin görevlisinin ayırmaya çalıştığı belirtilmişti. Fransız Hava Olayları Soruşturma Ajansı, 24 Ağustos'ta yayınladığı raporda, kavgaya tutuşan pilotların güvenli uçuş için gerekli sorumluluğu yerine getirmediğini kaydetmişti. Güncel Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer La Tribune Pilot Paris kavga Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Kokpitte kavga eden Air France pilotları açığa alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.